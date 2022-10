Karate, la foggiana Ilaria Leone grande protagonista al Trofeo Coni. Il futuro è tutto per lei

Si è svolta in Toscana, a Valdichiana Senese, la settima edizione del Trofeo CONI, una mini Olimpiade per gli atleti Under 14 aperta alle Rappresentative Regionali di ogni Sport. Presenti più di 800 tecnici in rappresentanza di 35 Federazioni Sportive Nazionali e oltre 3200 atleti.

Il Karate Pugliese ha preso parte alla kermesse con la Rappresentativa al completo sia nel Kata individuale che nel Kumite a Squadre. Quest’ultima formazione prevedeva la partecipazione di 3 atleti, 2 per la categoria maschile e 1 per quella femminile, selezionati in base ai risultati delle Qualifiche Regionali che si sono svolte nel mese di maggio 2022, alle quali Ilaria Leone non ha dovuto partecipare poiché già qualificatasi di diritto per i prossimi Campionati Italiani.

Ma alla selezione che comunque l’attendeva, la giovane karateka foggiana della Asd Leone ha battuto le due campionesse regionali in carica della 45 kg e della 50 kg, aggiudicandosi il pass come migliore atleta pugliese di categoria per partecipare al Trofeo CONI.

E qui Ilaria, figlia del Maestro di Karate Cosimo Leone, ha dimostrato grande maturità e determinazione contro le migliori avversarie presenti al torneo, lasciando intendere sin dal primo incontro, vinto per ben 8 a 0 contro la regione Abruzzo, l’intenzione di voler far sua a tutti i costi questa avvincente gara.

Vincente anche al termine del combattimento contro l’Emilia Romagna, pur battendo l’atleta della Campania, la squadra ha perso per 2 a 1 e si è dovuta accontentare della finale contro la Sardegna che ha comunque condotto ad un bellissimo terzo posto la squadra pugliese, nell’occasione guidata dall’encomiabile Maestro Nicola Simmi a cui va il plauso di aver sempre incoraggiato i nostri fantastici ragazzi.

Unico rammarico per Ilaria, che sarebbe potuta salire sul gradino più alto del podio se la gara fosse stata individuale e non a squadre, è stato l’aver battuto l’avversaria campana che poi ha vinto nella finale per il primo e secondo posto contro l’atleta della Liguria.

“Nonostante tutto – fanno sapere dalla Asd – il nostro grande vicepresidente del settore Karate pugliese, il Maestro Sabino Silvestri, ha voluto premiare la leonessa e gli altri componenti della squadra con una medaglia d’oro in segno di ringraziamento per la passione e l’impegno dimostrato in questo importante evento. Soddisfatta della sua prestazione, che dimostra un ottimo stato di forma, Ilaria Leone ha già ripreso gli allenamenti in vista dell’impegno agonistico del prossimo fine settimana l’Open di Campania di Eboli”.