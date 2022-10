L’associazione Grimm promuove a Foggia la Settimana Tedesca per conoscere la lingua, la cultura e la filosofia della Germania

Dal 10 al 17 ottobre 2022 l‘Associazione Culturale Italo-Tedesca Grimm, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, la Biblioteca di Foggia Magna Capitana e la Fondazione Monti Uniti di Foggia e con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, promuove la Settimana Tedesca, iniziativa culturale per conoscere la lingua, la cultura e la filosofia tedesca.

La rassegna sarà inaugurata il 10 ottobre, alle ore 11, presso la Biblioteca La Magna Capitana di Foggia con la Lectio magistralis “Alle origini della filosofia tedesca. La filosofia tedesca nel medioevo”, tenuta da Loris Sturlese, Accademico dei Lincei.L’evento è inserito nel calendario nazionale delle iniziative in preparazione del Congresso Mondiale di Filosofia 2024 a cui hanno aderito anche i quattro licei del territorio locale (Liceo Lanza-Perugini, Liceo Marconi, Liceo Poerio, Liceo Volta).

Durante la sette giorni, tante le iniziative programmate e curate dall’associazione culturale italo-tedesca Grimm di Foggia (Presidente Myrtha de Meo-Ehlert) e dal Dipartimento di Studi Umanistici (responsabile scientifico Alessandra Beccarisi) in occasione dell’anno della lingua tedesca.

In particolare:

La lingua tedesca tra filosofia, letteratura e politica (11 ottobre, ore 17.00, presso laFondazione Monti Uniti di Foggia – Via Arpi, 152), tavola rotonda a cui parteciperanno Lucia Perrone Capano (Università di Foggia), Ubaldo Villani Lubelli (Università del Salento) e Alessandra Beccarisi (Università di Foggia);

Filosofando in tedesco, ciclo di seminari sulla filosofia tedesca, patrocinato dall’Ambasciata tedesca e da Roma 2024. L’iniziativa coinvolgerà i licei di Foggia, suscitando un notevole interesse su tutto il Territorio. La rassegna si concluderà il 16 dicembre p.v. con una Lectio su Heidegger presso il Liceo Lanza (Piazza Italia, 3 – Foggia), a cura di Costantino Esposito. Gli altri incontri sono dedicati a: Immanuel Kant (Tommaso Sgarro e Alessandra Beccarisi – Liceo Marconi, 27 ottobre), Friedrich Nietzsche (Maria Cristina Fornari – Liceo Volta, 7 novembre), Hannah Arendt (Alessandra Beccarisi – Liceo Poerio, 21 novembre).

Sono previsti anche incontri pomeridiani di avvicinamento alla lingua tedesca per i ragazzi e per i più piccoli nel giorno di martedì 11 e di mercoledì 12 ottobre, rispettivamente presso il Dipartimento di Studi Umanistici di via Arpi e presso la Biblioteca dei Ragazzi.

Speciale attenzione è dedicata ai legami di Foggia con la cultura tedesca con un incontro nella sala di narrativa della Biblioteca Magna Capitana dedicato a Federico II di Svevia (Myrtha de Meo-Ehlert) e al celebre artista Joseph Beuys (Antonio Lombardi) nel giorno di giovedì 13 ottobre.

Non mancheranno incontri più leggeri come quello della serata di lunedì 10 ottobre sulla cultura della birra in Germania con relazioni sulle tecniche di fermentazione e con degustazioni presso il birrificio Rebeers di Foggia.

La popolazione è invitata a conoscere anche le future iniziative dell’Associazione Grimm che saranno illustrate nel corso dell’open day presso la sala delle associazioni della Biblioteca Magna Capitana di Foggia nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre.