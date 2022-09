Mara Carfagna in arrivo nel Foggiano, “biglietto da visita il completamento della strada regionale 1”

“Il completamento della strada regionale 1 che collega il casello autostradale di Poggio Imperiale – Lesina con quello di Candela è il biglietto da visita con il quale si presenterà la Ministra per il Sud, Mara Carfagna, sabato mattina in provincia di Foggia”. Lo riporta una nota di “Italia Viva Foggia”.

“Sarà un piacere per noi e per tutti i cittadini ed i movimenti politici aderenti al Terzo Polo – hanno dichiarato i coordinatori provinciali di Azione e Italia Viva, Michele Triventi e Aldo Ragni – accogliere in Capitanata la capolista alla Camera dei Deputati della lista Azione-Italia Viva impegnata in una serie di incontri nella nostra provincia. Sabato mattina alle 10.30 fuori il casello autostradale di Candela, la Ministra incontrerà amministratori e dirigenti locali per recarsi all’incrocio della strada regionale 1 oggetto del finanziamento da 50 milioni di euro nell’ambito della riunione del CIS Capitanata di ieri.

Dopodiché la Ministra Carfagna sarà a Lucera per un incontro in Confagricoltura al termine del quale si recherà a Foggia, presso la sede della Provincia, per un incontro istituzionale con il presidente Nicola Gatta. Prima di riprendere il suo tour in Puglia verso la BAT prima e Bari poi, Mara Carfagna inaugurerà il comitato del Terzo Polo in Corso Cairoli, 3 a Foggia alla presenza di tutti i candidati del collegio della lista Azione-Italia Viva alla Camera e al Senato”.