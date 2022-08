Vieste, operazione di bonifica dei fondali marini al largo di Baia dei Campi

L’iniziativa si riconduce anche alle finalità dell’operazione “Reti Fantasma”, che vede la Guardia Costiera capofila, promossa anche in occasione della “Giornata Degli Oceani” e grazie alla quale dal 2019 ad oggi sono state ad oggi rimosse 36 tonnellate di reti da pesca abbandonate sui fondali marini, che rappresentano un danno concreto per l’ambiente marino ed un pericolo per la sicurezza di sub e bagnanti.