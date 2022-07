Grave incidente questa notte lungo la strada statale 16 bis all’altezza di San Ferdinando di Puglia. Per cause da accertare, una Lancia si è schiantata contro il guard rail. Una ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere, poi liberata dai soccorsi e trasportata in ospedale a Cerignola. Al momento non si conoscono le sue condizioni. (foto da amica9 tv)