Violento impatto sulla Statale 16, cinque feriti nel tratto Foggia-San Severo. Coinvolte due auto e un mezzo pesante

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Statale 16, nel tratto che collega Foggia a San Severo. Secondo le informazioni disponibili, due auto avrebbero impattato violentemente all’altezza di una stazione di servizio (Green Park). Una Opel, per cause ancora da accertare, sarebbe entrata in collisione con un’altra auto. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante. Il sinistro ha causato il ferimento di cinque persone. La corsia è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord, lungo la strada statale 16 “Adriatica” a causa di un incidente avvenuto al km 668,710 all’altezza del territorio comunale di Foggia.

Per consentire la rimozione dei mezzi e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, il traffico è interdetto dal km 670,500 al km 661,000 con deviazione della circolazione sulla viabilità di adiacente con indicazioni in loco (SS 17 – SP 21 – SP 13 oppure in alternativa Autostrada A14). Sul posto è intervenuto il 118 con l’ausilio dell’elisoccorso. Anas, Polizia Stradale e i sanitari sul posto per garantire il ritorno alla regolare percorribilità nel più breve tempo possibile. (foto da Facebook)

