Ragazza azzannata da pitbull mentre passeggia con un cagnolino. Soccorsa da passanti e ambulanza

Ancora un’aggressione da pitbull in provincia di Foggia. Dopo la morte di un uomo, azzannato da due cani circa un mese fa nelle campagne di Cerignola, stavolta è stata attaccata una dog sitter, sempre nella città ofantina. Come riporta il sito locale lanotiziaweb.it, qualche giorno fa una ragazza passeggiava con un cane di piccola taglia sul Piano delle Fosse. Ad un certo punto è sopraggiunto un pitbull, privo di guinzaglio e museruola, che si è scagliato contro il cagnolino. La dog sitter per proteggere l’animale è caduta ed è stata morsa dal pitbull oltre a riportare lievi ferite alle ginocchia. La dog sitter è stata poi soccorsa da alcuni passanti e, infine, da personale sanitario giunto in ambulanza. Svanito nel nulla il proprietario del pitbull.