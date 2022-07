Durissime condanne per la morte di Traiano a Foggia, inflitti quasi 100 anni di carcere al gruppo criminale

Sono pesantissime le condanne per il gruppo criminale che rapinò il bar “Gocce di Caffè” in via Guido D’Orso a Foggia. Un fatto di cronaca costato la vita a Francesco Traiano, titolare dell’attività morto per le ferite riportate durante la rapina. Già condannato a 16 anni il minorenne A.C., ritenuto l’esecutore materiale dell’accoltellamento al volto della vittima. Oggi, invece, il Tribunale di Foggia ha inflitto pene dure agli altri membri: 30 anni di reclusione ad Antonio Bernardo e Antonio Tufo, 28 anni a Christian Consalvo, 10 anni a Simone Pio Amorico. 100mila euro di danno per ciascuna parte civile. Confermate le richieste avanzate dalla Procura di Foggia. Stando all’accusa, furono il minorenne, Bernardo e Tufo ad irrompere nel bar, mentre Consalvo attendeva in auto. Amorico, invece, avrebbe preso parte all’organizzazione della rapina.