Furti negli Autogrill mentre è in pellegrinaggio per San Pio, beccato ladro seriale: “Giusto rubare ad Autostrade”

Ogni volta che si fermava in autogrill rubava, come un cleptomane, però solo in ambito autostradale. In un viaggio di 850 km sino a San Giovanni Rotondo, Foggia, dove si è recato per pregare Padre Pio per il papà affetto dal Covid, ha commesso almeno 14 furti in 14 autogrill diversi, dalla Liguria, all’Emilia e sino alla dorsale adriatica che arriva a Foggia.

In realtà le telecamere svelano che appena giunto davanti alla cattedrale di Padre Pio ha fatto un giro di venti minuti sul piazzale senza neanche entrare nella chiesa ed è tornato indietro. Ha ripreso l’autostrada e a rubare.

A scoprire Davide, 40 anni, difeso dagli avvocati Federico Bogliolo e Matteo Carpi, sono stati i poliziotti della squadra giudiziaria della sottosezione della Stradale di Sampierdarena che attraverso le telecamere di sorveglianza degli autogrill hanno ricostruito con molta pazienza, passo passo, km dopo km il viaggio del ladro seriale. Le prove che hanno permesso di indagarlo per numerosi reati sono state trovate nella sua auto in cui custodiva la refurtiva che probabilmente rivendeva: vini pregiati, confezioni di cioccolata, accessori per la telefonia e calzini erano il suo bottino preferito.

L’indagine è cominciata da un furto commesso nell’autogrill dei Piani di Invrea, a Varazze (Savona), dove ha rubato confezioni di Brunello di Montalcino e Barolo. Da lì gli agenti di Sampierdarena, diretti dal commissario Massimiliano Marchi e l’ispettore Giorgio Terrile coordinati dal pm savonese Elisa Milocco, hanno capito che l’uomo poteva essere un seriale e hanno iniziato a tenerlo sotto controllo. Da Genova e sino a San Giovanni Rotondo, dove è arrivato senza quasi mai pagare il pedaggio. Per uscire si accodava a un’auto in uscita con il telepass.



L’uomo, in passato daspato dalla Digos, è stato accusato anche di omesso pedaggio e truffa ad Autostrade per l’Italia, con cui lui ce l’aveva in modo particolare “giusto rubare ad Autostrade” ha detto come a spacciarsi un novello quanto poco credibile Robin Hood.

(fonte:primocanale.it)