I contagi per provincia così suddivisi: Provincia di Bari: 2.399, Provincia di Bat: 725, Provincia di Brindisi: 804, Provincia di Foggia: 857, Provincia di Lecce: 1.771, Provincia di Taranto: 1.313. Residenti fuori regione: 135. Provincia in definizione: 33. Sono 93.017 le persone attualmente positive, 479 ricoverate in area non critica (ieri 472) e 18 in terapia intensiva (come ieri).