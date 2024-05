Si chiamava Jacopo Cirillo ed era originario di Orta Nova il ventenne deceduto martedì scorso 7 maggio al Policlinico di Tor Vergata a Roma. Il ragazzo, che si era trasferito nella capitale per motivi di studio, era stato investito sabato da un’auto guidata da un 22enne mentre attraversava la strada. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Trasportato d’urgenza in ospedale, Cirillo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, che però non è servito a salvargli la vita.