In occasione della seduta odierna del Senato Accademico, il rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio ha rivolto i suoi più sentiti auguri a Vincenzo Mundo, neo eletto presidente e a Nunzio Del Latte, nuovo vicepresidente del Consiglio Studentesco, eletti nella giornata di ieri.

“La partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria rappresenta una risorsa imprescindibile per la crescita e il rinnovamento della nostra comunità accademica,” ha dichiarato il rettore a margine della seduta. “Sono certo che Vincenzo Mundo e Nunzio Del Latte sapranno incarnare con responsabilità e impegno le istanze degli studenti, favorendo un dialogo costante e proficuo con la governance di Ateneo.”

Il rettore ha inoltre evidenziato l’importanza strategica del Consiglio Studentesco quale interlocutore fondamentale nella costruzione condivisa delle politiche universitarie. “La collaborazione con gli studenti non solo è auspicabile, ma necessaria per garantire che le decisioni prese rispondano concretamente ai bisogni e alle aspettative della comunità studentesca. Solo attraverso un confronto aperto e partecipato possiamo promuovere un ambiente accademico inclusivo, dinamico e in grado di affrontare con efficacia le sfide future”.