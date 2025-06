Riunione di Giunta questa mattina a Palazzo di Città a Foggia. Tra i provvedimenti esaminati è stato approvato, su proposta dell’assessora competente Simona Mendolicchio, l’avviso pubblico relativo a garantire un soggiorno climatico ai foggiani ultra sessantacinquenni autosufficienti.

L’iniziativa dell’assessorato ai Servizi Sociali nasce con l’intento di assicurare agli anziani una opportunità per migliorare la qualità della vita, con momenti di svago e relax in una località climatica favorevole. Una occasione di benessere psico-fisico per sostenere l’autonomia dei soggetti destinatari e la promozione per loro di una vita attiva in ossequio dei principi sull’invecchiamento attivo definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il soggiorno di una settimana, in una località marina, montana o termale, prevede un pernottamento in hotel con pensione completa e attività di socializzazione e svago. Per partecipare al soggiorno dovrà essere compilato l’apposito modulo di domanda, di prossima pubblicazione. La quota di partecipazione ai costi sarà determinata sulla base dell’ISEE, con una esenzione totale, il 50% dei posti disponibili, per coloro che si trovano sotto i 9milioni360mila euro annui.

“Vogliamo dare ai nostri concittadini anziani – afferma l’assessora Mendolicchio – una opportunità estiva per beneficiare di momenti di svago e relax in località dal clima favorevole. In un periodo dell’anno in cui è più facile l’isolamento, una occasione per favorire la loro socializzazione e il piacere dello stare insieme, facendo comunità”.

Tra gli altri provvedimenti di oggi: la compartecipazione del Comune all’evento conclusivo delle celebrazioni per i 25 anni dell’Università degli Studi di Foggia e un accordo tra Comune e Tribunale di Foggia per la modalità di gestione degli Uffici Giudiziari.