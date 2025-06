Cambia la guida del Consiglio degli Studenti dell’Università di Foggia, massimo organo di rappresentanza centrale degli iscritti all’Ateneo. Il nuovo presidente è Vincenzo Mundo, studente di Medicina e già senatore accademico, attualmente anche vicepresidente nazionale della Confederazione degli Studenti. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato eletto Nunzio Del Latte, studente dell’area economica e senatore accademico in carica.

La nomina di Mundo segna – nelle sue stesse parole – “l’inizio di una nuova fase”, in cui la rappresentanza studentesca punta a diventare una forza propositiva e presente nei processi decisionali. “Questo Consiglio – ha dichiarato il neopresidente – sarà voce politica, presidio di diritti e motore di iniziativa. Daremo centralità alle istanze di tutte le Aree, senza privilegi né dimenticanze”.

A raccogliere il testimone come vicepresidente è Del Latte, figura consolidata all’interno della rappresentanza universitaria. “Questo incarico – ha affermato – rappresenta per me un impegno concreto verso l’intera comunità studentesca. Insieme al presidente Mundo guideremo un Consiglio che non si limiterà a esserci, ma vorrà incidere davvero. Non ci accontenteremo della gestione ordinaria”.

Tra le priorità già tracciate dalla nuova governance ci sono la promozione dello studente come soggetto attivo nella vita accademica, il potenziamento dei servizi universitari attraverso strumenti digitali, e la costruzione di un’università più accessibile, inclusiva e orientata alle competenze trasversali.

Il Consiglio ha espresso il proprio augurio di buon lavoro ai due eletti, sottolineando la volontà comune di rafforzare il ruolo dell’organo come strumento di proposta, dialogo e progettualità condivisa, in connessione con l’amministrazione centrale e i Dipartimenti. Una sfida che parte oggi con l’obiettivo di ridefinire il senso stesso della rappresentanza studentesca all’interno dell’Università di Foggia.