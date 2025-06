Gianna Nannini, Nino D’Angelo, Fiorella Mannoia, Tony Effe e tanti altri artisti animeranno le lunghe notti della città dell’Alto Tavoliere. Inoltre notti bianche, percorsi enogastronomici e tanta cultura. Un lungo mese dedicato al centenario dalla sua nascita di Matteo Salvatore. E tanto altro ancora.

Nel corso di una conferenza stampa, il sindaco Antonio Potenza con la delegata ai grandi eventi, Anna Maria Torelli e l’assessora al turismo, Sefora Palma, hanno presentato il ricco cartellone di iniziative che vanno da giugno fino ad ottobre. Suoni in Cava, il ricordo di Matteo Salvatore, la rievocazione storica dedicata a Federico II tra i più importanti. “Apricena – ha spiegato il sindaco – sempre più città attrattiva, non solo per i visitatori, ma anche per gli imprenditori che qui trovano le giuste condizioni per investire. Un nutrito programma per tutti i gusti. Vi aspettiamo”.