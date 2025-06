Con decreto firmato il 29 maggio 2025, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha nominato Lorenzo Lo Muzio, rettore dell’Università di Foggia, nuovo componente del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2025–2028. Si tratta di un importante riconoscimento per la figura del docente foggiano e, al contempo, per il ruolo crescente dell’ateneo dauno nel contesto nazionale.

Il Consiglio Superiore di Sanità

Il Consiglio Superiore di Sanità è il massimo organo tecnico-consultivo del Ministero della Salute. Composto da esponenti di altissimo livello nel mondo scientifico, accademico e sanitario, ha il compito di fornire supporto nell’elaborazione delle politiche pubbliche in materia di salute, garantendo indicazioni basate su evidenze scientifiche e competenze multidisciplinari.

Il commento dell’Università di Foggia

A sottolineare la rilevanza della nomina è stato il delegato del rettore alle Politiche strategiche in ambito sanitario, Gaetano Serviddio, che ha parlato di “riconoscimento di straordinario prestigio personale” per il rettore e di “affermazione della qualità raggiunta dalla comunità medica dell’Università di Foggia e dell’intero territorio di Capitanata”. Serviddio ha inoltre evidenziato il rafforzamento della rappresentanza pugliese all’interno del Consiglio, che conta anche sulla presenza del professor Francesco Giorgino, e ha rimarcato il ruolo strategico che figure autorevoli del territorio possono avere in una fase di profonda transizione per la sanità pubblica.

Le parole di Lo Muzio

Il rettore Lo Muzio, ordinario di Malattie Odontostomatologiche e da tempo considerato una figura di riferimento nella medicina accademica italiana, ha commentato con soddisfazione l’incarico: “Sono profondamente onorato per questa nomina, che considero non solo un riconoscimento personale, ma soprattutto un segnale di attenzione verso l’Università di Foggia e il territorio che rappresenta”. Ha poi aggiunto: “Intendo collaborare in modo costruttivo e sinergico con gli altri componenti del Consiglio, valorizzando le competenze presenti, per contribuire all’elaborazione di linee di indirizzo basate su evidenze scientifiche rigorose e orientate al miglioramento della salute pubblica”.

Un curriculum di rilievo nazionale

La nomina nel Consiglio Superiore di Sanità si aggiunge a una serie di incarichi di prestigio che Lo Muzio già ricopre. È presidente del CURC (Comitato Universitario Regionale di Coordinamento delle Università Pugliesi), componente del Comitato scientifico nazionale della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), direttore del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (C.I.N.B.O.) e presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche.

Il nuovo incarico non fa che rafforzare la centralità dell’Università di Foggia nel panorama accademico e sanitario italiano, confermandone l’ambizione e l’autorevolezza scientifica.