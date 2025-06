Alle ore 04:45 circa della scorsa notte a Orta Nova, una banda di criminali è entrata in azione in piazza Pietro Nenni. I malviventi hanno fatto esplodere, mediante la tecnica della “marmotta”, l’ATM della BPM. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Da accertare l’eventuale asportazione di denaro.