Il Comune di Foggia ha ufficializzato il Piano delle Assunzioni per il 2025, proseguendo nel percorso avviato nel 2024 e già orientato alla programmazione del 2026. Un’azione strategica che mira a colmare un fabbisogno complessivo stimato in oltre 900 unità, in una logica di consolidamento e modernizzazione della macchina amministrativa.

Sono previste 101 assunzioni a tempo indeterminato per il nuovo anno, distribuite su diversi livelli professionali e profili tecnici e amministrativi. L’impegno economico complessivo ammonta a 3.083.540,09 euro. La sindaca Maria Aida Episcopo ha sottolineato come il piano sia “coerente con le reali esigenze dell’ente” e abbia tratto slancio da una procedura concorsuale che ha coinvolto 13.500 candidati e prodotto una graduatoria “ampia e senza contenziosi”, con una significativa rappresentanza femminile.

“Abbiamo costruito un piano sostenibile che rappresenta per noi un modello operativo da replicare – ha affermato la sindaca –. Siamo orgogliosi che altri comuni guardino con interesse alla nostra graduatoria, ma riteniamo prioritario impiegare le risorse selezionate per rafforzare la nostra struttura comunale”.

Focus sulla Polizia Locale e sui profili tecnici

Un’attenzione particolare è rivolta alla Polizia Locale, che vedrà l’inserimento di 37 nuovi agenti. L’obiettivo è una presenza più capillare sul territorio e una maggiore efficacia operativa dei nuclei, formati generalmente da due unità.

L’assessora al Personale Daniela Patano ha evidenziato il valore del lavoro di squadra compiuto con gli uffici e il contributo determinante del dirigente Giuseppe Marchitelli e del Settore Personale. “Abbiamo concentrato gli sforzi sui profili gestionali e tecnici – ha spiegato – per rafforzare la capacità amministrativa dell’ente, in particolare nelle fasi iniziali dei procedimenti, spesso penalizzate dalla carenza di personale”.

Tra le novità, l’attivazione di fondi eterofinanziati nell’ambito del programma Capcoe consentirà l’assunzione di 8 nuove figure professionali (tra cui geometri, informatici e contabili). A queste si aggiungeranno ulteriori assunzioni tramite ARPAL, in particolare per accompagnatori scolastici e personale ausiliario, nonché 4 assunzioni a tempo determinato e altre 18 sempre a termine ma su fondi eterofinanziati.

Dodici nuovi contratti firmati in Amiu Puglia

Parallelamente, sul fronte delle società partecipate, Amiu Puglia ha formalizzato 12 nuove assunzioni: 5 autisti e 7 operatori ecologici (di cui 2 donne), tutti selezionati dalle graduatorie relative alle prove effettuate nel biennio 2021-2022. I nuovi contratti, full time, saranno attivi dal 3 giugno al 31 dicembre 2025.

Alla cerimonia di sottoscrizione hanno preso parte la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro, i consiglieri di amministrazione Colomba Mongiello e Fabrizio Baia, il direttore generale Antonello Antonicelli e l’assessore alle Società partecipate Davide Emanuele.

“Come previsto dal piano industriale e deliberato dal Consiglio di amministrazione – ha dichiarato la presidente Lomoro – queste assunzioni rafforzano la forza-lavoro e ci permetteranno di migliorare ulteriormente i servizi offerti. Il nostro obiettivo resta quello di rendere Foggia ogni giorno più pulita, vivibile e bella”.

Un disegno unitario per il rilancio amministrativo

Le due azioni – il piano assunzionale del Comune e i nuovi contratti Amiu – rientrano in una visione di lungo periodo che punta al rafforzamento delle strutture pubbliche e dei servizi ai cittadini. Una strategia operativa, come rilevato anche da La Gazzetta del Mezzogiorno, che si configura come un investimento sul capitale umano, elemento imprescindibile per affrontare le sfide amministrative, gestionali e ambientali che attendono la città di Foggia nei prossimi anni.