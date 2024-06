Da pochi giorni, tramite Amazon Publishing, è uscito il libro dell’attore e regista siciliano Angelo Maria Sferrazza: “Ho incontrato Rosario Livatino – Il mio viaggio cercando il giudice ragazzino”.

Il libro narra del “viaggio” personale dell’attore, dal momento in cui ha sentito parlare per la prima volta del suo concittadino e magistrato Rosario Livatino, ucciso nel 1990, attraversando il percorso conoscitivo personale e spirituale del primo magistrato beato della storia, fino al concepimento del pluripremiato cortometraggio da lui diretto ed interpretato “Il giovane giudice”.

“Ho deciso di raccontare in che modo egli è entrato spiritualmente in relazione con me: iniziandomi ad anni di studi, poi in varie collaborazioni con associazioni ed eventi, ora in un libro e presto in uno spettacolo teatrale. Un lavoro transmediale, dunque, essendo la sua figura declinata in formati mediali differenti. Come una goccia in un oceano, desidero dare il mio contributo per riscattare la mia terra: la Sicilia”.

I curatori dell’opera, Simona Schembri, di origini siciliane e Daniele Marasco, autore di Manfredonia danno vita ad un libro semplice e sentito, che racconta aneddoti e incontri inediti in cui si susseguono segni e coincidenze decisamente non casuali. Impreziosiscono il testo la descrizione di Rosario Livatino raccontato da persone che lo hanno conosciuto: come il signor Terrana, migliore amico del padre del giudice e custode dell’automobile di Rosario Livatino; la signora Giuseppina, governante e proprietaria di casa Livatino; i cugini Vincenzo e Salvatore.

La prefazione è stata firmata dal presidente dell’Associazione Nazionale Forze di Polizia di Roma Gianluca Guerrisi e dal vicepresidente Fausto Zilli.

Prossimamente verrà presentato alla Camera dei Deputati grazie a Carlo Prosperi, alla presenza di ospiti, autorità ed esponenti della politica italiana.