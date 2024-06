“Oggi mi hanno chiamato dalla Questura di Foggia per dirmi che Marco è stato trovato e sta bene. Non appena potranno dirmi altro lo dirò a tutti e tutte. Grazie per le chiamate e i messaggi”. Con questa breve nota, un parente di Marco Lauriola ha fatto sapere che il familiare è stato ritrovato. Di lui non si avevano notizie da giovedì.