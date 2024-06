“Amici e conoscenti di Facebook, la mia famiglia da giovedì sta vivendo un’angoscia tremenda: è sparito mio cugino Marco Lauriola, il più piccolo della mia grande famiglia”. Lo riporta sui social Marianna Iannantuoni, sua cugina.

L’uomo sarebbe scomparso a Foggia. “Marco ha una disabilità grave causata da un’aneurisma cerebrale che lo colpì quando era un giovane e brillante studente di ingegneria. La vita è stata durissima con lui perché dopo pochi anni sono morti i suoi genitori, i miei zii. Marco vive con Giuseppe, suo fratello, che in questo momento è disperato come lo siamo noi cugini. Marco non deambula da solo ed ha bisogno di medicinali ed assistenza continua. Dalle telecamere in casa si evince che il suo allontanamento è stato volontario, ma non si vede con chi si è allontanato. Vi prego di aiutarci a trovarlo. È alto, robusto, occhi azzurri e, ripeto, deambula molto male. Chi lo sta aiutando in questa sua decisione gli sta facendo del male!”.

E conclude: “Vi prego di condividere questo mio post sulle vostre pagine, dobbiamo ritrovarlo perché più passano i giorni e maggiore è la possibilità di andare incontro ad una tragedia”.