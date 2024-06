Azzurro Donna Castelluccio dei Sauri intraprende un viaggio interiore con le Costellazioni Familiari Sistemiche. Sui Monti Dauni sono pronte a esplorare le radici nascoste delle relazioni familiari.

Azzurro Donna-Castelluccio dei Sauri con la sua coordinatrice Rina Capobianco invita la comunità a un evento unico e trasformativo: un incontro dedicato alle Costellazioni Familiari Sistemiche Evolutive, che si terrà a Castelluccio dei Sauri il prossimo 4 luglio.

Per la prima volta nel paese dei Monti Dauni, si esplorerà insieme il mondo delle Costellazioni Familiari Sistemiche Evolutive, ossia, come noto, un metodo innovativo e profondamente trasformativo che può aiutare a comprendere e risolvere dinamiche familiari e personali complesse.

L’associazione Azzurro Donna-Castelluccio dei Sauri offre l’occasione unica di intraprendere un viaggio interiore per scoprire e guarire le relazioni familiari.

Ma che cosa sono le Costellazioni Familiari Sistemiche Evolutive? Le Costellazioni Familiari Sistemiche Evolutive sono un metodo terapeutico sviluppato da Bert Hellinger. Hellinger, un terapeuta e filosofo tedesco, ha dedicato la sua vita a comprendere le dinamiche nascoste dei sistemi familiari. Il suo lavoro ha combinato elementi di psicologia, sociologia e spiritualità per creare un approccio che ci permette di vedere le connessioni profonde e spesso inconsce che influenzano il nostro comportamento e le nostre emozioni.

Bert Hellinger ha introdotto concetti chiave che sono alla base delle Costellazioni Familiari. Tra tutti quello dell’Ordine dell’Amore: Hellinger ha identificato che esistono ordini naturali nei sistemi familiari, che se rispettati portano armonia, mentre se violati possono causare sofferenza e disfunzioni. Esiste un ordine naturale all’interno del sistema familiare, basato sulla gerarchia e sull’ordine di arrivo.

Vi è poi l’Appartenenza. Ogni membro della famiglia ha il diritto di appartenere al sistema. L’esclusione o il dimenticarsi di un membro può creare squilibri e problemi nelle generazioni successive. Infine l’Equilibrio tra Dare e Ricevere: è fondamentale cioè mantenere un equilibrio tra ciò che diamo e ciò che riceviamo nelle relazioni. Quando questo equilibrio viene disturbato, possono sorgere tensioni e conflitti.

Ebbene, durante una sessione di costellazione, il cliente presenta un problema specifico. Il trainer, nel caso di Castelluccio la dottoressa Daniela Poggiolini, guida il processo, chiedendo ai partecipanti di essere i membri della famiglia o gli elementi del problema. Attraverso l’osservazione delle interazioni e delle sensazioni emergenti, si possono individuare e risolvere i blocchi emotivi e i conflitti nascosti.

Le Costellazioni Familiari, come dimostrato in tanti anni di terapie, aiutano a risolvere conflitti interpersonali e intrapersonali portando alla luce dinamiche nascoste e promuovendo una maggiore consapevolezza favorendo il rilascio di emozioni bloccate; promuovono la guarigione emotiva contribuendo a migliorare le relazioni familiari e personali.

Le Costellazioni Familiari possono essere applicate in vari contesti, tra cui: terapia Individuale e di gruppo, per affrontare problemi personali e familiari, in ambito lavorativo per risolvere dinamiche aziendali e migliorare il clima organizzativo. Nell’educazione e Crescita Personale per favorire lo sviluppo e la crescita interiore.

Insomma, le Costellazioni Familiari Sistemiche Evolutive offrono un’opportunità unica per esplorare le radici dei nostri problemi e per trovare soluzioni efficaci e durature.

“Spero che questo incontro possa offrirvi una panoramica chiara e stimolante di questo potente strumento terapeutico – ha osservato Capobianco -. Vi invito a partecipare attivamente per esplorare insieme questo viaggio verso la consapevolezza e la guarigione interiore. Non fatevelo raccontare! Partecipate! A Castelluccio dei Sauri il 4 luglio 2024 presso Al Vecchio Casale“.