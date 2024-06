Non si fermano gli atti vandalici lungo la linea San Severo-Peschici Calenella: “anche questa mattina – fanno sapere dall’azienda Ferrovie del Gargano -, alcuni treni sono stati soppressi dopo la manomissione su un tratto di linea di circa 40 metri. Ferrovie del Gargano ha subito attuato il proprio piano di emergenza per minimizzare i disagi alla clientela accusati solo sui treni con destinazione il Gargano. Tecnici di Rfi e Ferrovie del Gargano sono al lavoro per ripristinare i collegamenti elettrici. Ci scusiamo per il disagio”.