Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Puglia domenica 2 e lunedì 3 giugno. Ad accompagnarlo il senatore e vicepresidente Mario Turco, il deputato e coordinatore regionale Leonardo Donno, i coordinatori provinciali e gli eletti sul territorio.

Diversi gli appuntamenti sul territorio, a iniziare dal primo, domenica a Foggia, alle 18.30, dove incontrerà i cittadini in Corso Vittorio Emanuele 12 presso il comitato elettorale dell’europarlamentare Mario Furore. Alle 20:30 sarà a Manfredonia per un incontro in piazza Stella con il candidato sindaco Antonio Tasso.

Il giorno successivo, lunedì, sarà a San Severo alle 15 al Caffè Piazza Aldo Moro per incontrare i cittadini con il candidato sindaco Angelo Masucci, mentre alle 18.30 sarà a Bari in Piazza Europa, quartiere San Paolo, a supporto del candidato sindaco Michele Laforgia e della candidata presidente M5S al Municipio 3 di Bari, Chiara Riccardi. Ultimo appuntamento, sempre nel capoluogo pugliese, al teatro AncheCinema alle 20.30 per lo spettacolo “l’Italia Che Conta”.