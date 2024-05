Scintille tra coalizioni per la foto del Pd con alcuni dirigenti e impiegati comunali di Manfredonia. Dopo le accuse del centrodestra, candidato sindaco Ugo Galli, e l’interrogazione al ministro del leader di Forza Italia, Giandiego Gatta, è giunta la replica del consigliere regionale dem, Paolo Campo, sostenitore della candidatura a sindaco di Domenico La Marca.

“Sulla partecipazione attiva di alcuni dipendenti comunali alla comunità politica del Partito Democratico di Manfredonia sta montando una insopportabile canea alimentata dal centrodestra – ha dichiarato Campo -. Sorvoliamo sul dato di fatto che il loro candidato sindaco è dipendente dell’Arif, agenzia della Regione Puglia, siamo davvero curiosi di sapere quale sia la norma che vieta ad un dipendente della Pubblica Amministrazione l’iscrizione ad un partito politico e l’esercizio della partecipazione attiva alle iniziative di un partito politico. Tanto il candidato sindaco che un parlamentare del centrodestra, a sostegno delle loro assurde tesi, fanno riferimento al dovere costituzionale, in capo ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, di comportarsi con disciplina ed onore e rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione”.

E ancora: “Ovviamente, la Costituzione fa riferimento all’esercizio delle funzioni proprie di un dipendente o un dirigente, di certo non all’esercizio dei diritti civili e politici riconosciuti ad ogni cittadino italiano. È semplicemente vergognoso che un dirigente della Pubblica Amministrazione, qual è il candidato sindaco del centrodestra, e un deputato della Repubblica avallino con le loro dichiarazioni e, addirittura, con un’interrogazione al ministro dell’Interno le sciocchezze fatte circolare ad arte in rete e sui social”.

Poi Campo ha concluso così: “È semplicemente vergognoso che si mettano all’indice dipendenti, funzionari e dirigenti del Comune di Manfredonia la cui correttezza, imparzialità e serietà non è mai stata messa minimamente in dubbio da alcuna altra istituzione o autorità dello Stato. È semplicemente vergognoso che i candidati e i rappresentanti del centrodestra non riescano a trovare altri argomenti per ottenere un briciolo di attenzione dalla stampa”.