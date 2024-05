Dopo le numerose richieste di intervento e la giornata di mobilitazione di domenica scorsa, Michele Pepe, amministratore del condominio di Ippocampo, località turistica situata a sud di Manfredonia, questa mattina all’alba si è incatenato davanti al portone del municipio.

“Non vogliamo più essere gli ultimi del territorio di Manfredonia. Vogliamo riconosciuta la nostra dignità al pari dei cittadini manfredoniani perché anche noi paghiamo le tasse come loro. Per l’ennesima volta chiediamo al commissario straordinario di emettere un’ordinanza per la messa in sicurezza del canale che attraversa il villaggio, un canale pericoloso per l’incolumità dei pedoni e al limite della decenza per quel che riguarda l’aspetto igienico-sanitario. Ora basta. Siamo stanchi di farci prendere in giro dai vari amministratori di turno. E l’Ase dov’è? Perchè non rispetta gli obblighi contrattuali anche nel villaggio Ippocampo che contribuisce con oltre 700 mila euro di Tari all’anno?”.