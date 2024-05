La redazione del LanzaPress, nata nell’ambito del laboratorio Pnrr di Giornalismo, inaugura il proprio salotto letterario presso la biblioteca del Liceo Classico “Lanza” di Foggia. Un’occasione unica per immergersi nel mondo della letteratura e del giornalismo, dialogando con ospiti di spessore.

L’iniziativa, promossa dalla dirigente scolastica Mirella Coli, sarà introdotta da Grazia Vetritto, docente di latino e greco, Funzione strumentale alunni e referente Pnrr-Giornalismo Liceo Classico “Lanza”, Premio “Gifuni” 2024 – sez. Scuola e coordinata da Annalisa Graziano, giornalista professionista e docente esperta del laboratorio Pnrr Giornalismo del prestigioso liceo foggiano.

Tutti gli incontri saranno arricchiti dalle domande degli studenti e delle studentesse del laboratorio, che avranno l’opportunità di intervistare gli ospiti e di approfondire i temi trattati nei libri, offrendo al pubblico una prospettiva fresca e originale.

Il fitto calendario sarà inaugurato giovedì 16 maggio 2024, alle ore 15.30. con la presentazione di “Storia di Franco” di Maria Marcone, a cura di Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera. Un viaggio emozionante attraverso la storia di un uomo onesto che ripeteva ai suoi figli “Lo Stato siamo noi”. Il mercoledì successivo, 22 maggio, alle ore 16.00, Franca Dente, presidente dell’associazione Impegno Donna, si confronterà con i giornalisti in erba sulle storie contenute in “Voci dell’anima – Ass. Impegno Donna”, un’opera che celebra la forza e la resilienza delle donne vittime di abusi. Martedì 28 maggio, alle ore 16.00, il giornalista e scrittore Gianpaolo Limardi presenterà “Il sorriso di un arcobaleno”, volume che affronta temi importanti quali l’amore, la fede e la passione per la professione giornalistica.

Giovedì 6 giugno, alle ore 16.00, protagonisti dell’ultimo appuntamento del “salotto letterario” del LanzaPress saranno ancora una volta gli studenti del liceo classico foggiano. Ottavio Palmieri presenterà “Ferita Mortale”, mentre Francesco Guerra illustrerà i passaggi fondamentali del suo “Il Medioevo. Storia e Pensiero”, Premio “Gifuni” 2024 – sez. Scuola. Un’occasione per apprezzare il talento e la creatività dei giovani studenti, con il contributo di don Bruno d’Emilio, docente del Liceo Classico “Lanza” e responsabile dell’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

“Sono orgogliosa del talento e della passione dei nostri studenti e delle studentesse del laboratorio di giornalismo. Il loro entusiasmo e la loro dedizione – sottolinea la dirigente scolastica, Mirella Coli – sono ammirevoli. Il salotto letterario rappresenta un’ulteriore occasione per mettere in luce le competenze acquisite e per far conoscere al territorio il loro articolato percorso formativo realizzato in ambito giornalistico”.