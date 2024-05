Un furto – probabilmente in pieno giorno – è stato messo a segno nello scorso weekend nel cantiere della Fiera di Foggia, in Corso del Mezzogiorno. I lavori per le palazzine degli uffici e per i parcheggi erano ripresi da qualche giorno, dopo uno stop di oltre un anno causato dai ritardi nei pagamenti per l’esecuzione dell’opera. Alcuni ignoti si sarebbero introdotti con un mezzo (forse un furgone), probabilmente simulando l’attività di una delle diverse squadre che sono all’opera in questa fase di avanzamento dei lavori, per prelevare materiale che è stato quantificato in oltre 100mila euro. L’ingresso scelto, come viene riferito dai responsabili dell’opera, è stato quello in direzione Bari, dove non sono presenti telecamere (a differenza dell’altro, su viale Fortore). I ladri hanno scavalcato la recinzione, distrutto la catena e aperto l’ingresso al mezzo.

Cinque bobine di rame, arrivate qualche giorno prima e posizionate sul terrazzo, sono state portate al piano inferiore, rimosse dal supporto e fatte a pezzi per facilitare il trasporto. Tutti gli impianti del palazzo degli uffici, appena terminati, sono stati sradicati. Così come è stato fatto all’esterno con l’impianto di alimentazione elettrica e relativo quadro, a dimostrazione della particolare abilità ed esperienza di chi ha operato, non fosse altro per l’elevato voltaggio della corrente (380 Volt). Non è la prima volta che il cantiere viene preso di mira – si sono contati almeno 6 casi -, ma l’ultimo episodio è particolarmente grave perché rischia di far slittare la consegna dell’opera, prevista per il prossimo settembre. Inoltre, bisognerà rimettere mano ex novo a tutti gli impianti danneggiati, con ulteriori costi di manodopera e materiali (forse altri 100mila euro). I malviventi, per non farsi mancare nulla, hanno rotto anche il collegamento all’acquedotto: gli operai questa mattina hanno trovato molte aree allagate. Vista la mole del materiale rubato o danneggiato si sospetta che abbiano agito almeno in quattro o cinque persone. Sul caso indagano i carabinieri.