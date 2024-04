Sta facendo discutere la proposta della sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo di affidare la direzione artistica del Teatro Giordano a Vladimir Luxuria. In tanti si sono espressi sui social manifestando una certa perplessità e ricordando come la città sia ricca di personalità della cultura forse più adatte per l’incarico.

Tra i più duri c’è Cosimo Severo della Bottega degli Apocrifi, anima di tante iniziative teatrali al “Dalla” di Manfredonia. “Questa mattina – scrive sui social – ho letto la notizia senza notizia: la sindaca di centro sinistra della Città di Foggia, una signora di buona volontà ma che a guardarla dall’esterno non è ancora riuscita a mostrare il lato femminile della buona politica, senza alcun criterio e senza atti amministrativi, nomina alla direzione artistica del Teatro Umberto Giordano una Vladimir Luxuria che con il teatro e la cultura poco e niente ha a che fare ma che sicuramente fa quel certo rumore utile a far scrivere anche uno come me su questo social”.

E conclude: “Il buon Aristofane mi invita alla pace, e lo fa ancora con quel certo stile che ci fa essere un po’ tutti, Vladimir inclusa, stercorari intenti a valorizzare la merda che ci circonda”.