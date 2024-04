“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi è di certo una citazione abusata ma del tutto appropriata per la Città di Foggia, se si guarda all’attuale gestione del settore cultura”. Lo riporta la “Filiera Culturale della Città di Foggia” in un comunicato stampa di Francesca Trisciuoglio Capozzi, Rosanna Giampaolo, Marco Maffei, Giovanna Maffei e Feliciano Chiriaco.

Dalla nota emerge una certa delusione per la gestione del settore cultura da parte dell’amministrazione Episcopo nonostante i proclami della vigilia e le riunioni pre elettorali. Nel mirino, oltre alla sindaca, anche l’assessora alla Cultura, Alice Amatore.

Ecco cosa scrivono gli operatori culturali: “In una città normale, realtà come quelle della Filiera Culturale non dovrebbero scrivere comunicati come questo: dovrebbero, invece, potersi dedicare alla produzione, alla creatività, agli scambi artistici. Invece eccoci ancora qui, a suscitare riflessioni scomode su annunci disattesi e aspettative deluse.

All’alba dell’insediamento della nuova amministrazione, molte sono state le promesse di svolta, i proclami riguardo alla cultura da vivere come fondamento del senso civico, strumento di integrazione e sviluppo della legalità. Ci si aspettava tanto, soprattutto dopo gli incontri con la allora candidata sindaca e i circa quattro incontri con l’attuale assessora alla Cultura, tra i quali uno durante un’audizione formale in commissione cultura.

Ci si aspettava una gestione degli obiettivi e delle attività dell’Assessorato alla Cultura che fossero immaginate insieme agli operatori del settore, strutturate sulla base di regole condivise e chiare, come richiesto per anni da molti e come affermato anche in campagna elettorale da tutte le compagini politiche. Da un punto di vista più strettamente tangibile, svariati incontri con membri della nuova amministrazione sembravano aver generato un ascolto fecondo e intese programmatiche sostanziali.

Per citarne solo due: si sarebbe provveduto ad uno studio approfondito del vigente ‘Regolamento per l’erogazione dei contributi destinati allo svolgimento di attività culturali e di spettacolo‘, approvato con deliberazione della Commissione Consiliare con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2023, al fine di migliorarlo nei suoi punti deboli, già analizzati dalla Filiera Culturale (in particolar modo in occasione del Tavolo Permanente tenuto presso l’Accademia della Belle Arti). Il Comune di Foggia avrebbe, in prima persona, organizzato i successivi Tavoli Permanenti sulla Cultura e sullo Spettacolo, aperti a tutta la cittadinanza, sul modello di quelli sinora organizzati dalla Filiera Culturale.

Quel che vediamo ad oggi, invece, è: Il ‘Regolamento per l’erogazione dei contributi…’ non è stato mai né discusso né rivisto; non solo, il Regolamento è stato addirittura disatteso in quell’unico punto davvero condivisibile, ovvero quello in cui stabilisce che le attività finanziate dal settore cultura devono essere scelte sulla base di un avviso pubblico, da pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno”.

La Filiera Cultura fa notare che “ad oggi, nessun avviso è stato pubblicato e non è chiaro in che modo presentare all’Assessorato proposte per la realizzazione di attività culturali, né con quali criteri si procederà ad accettarle o scartarle. Non vogliamo e possiamo accettare che i progetti culturali tornino ad essere quell’antico ricordo delle proposte dirette e gestite monocraticamente, a porte chiuse da non si sa quale competente commissione, oppure (peggio) selezionate in base a regole assolutamente discrezionali, prive di un confronto aperto e pubblico con chi opera nel settore e prive di obiettivi culturali a lungo termine. Infine, il Comune non ha ancora mai organizzato, come promesso più volte, alcun Tavolo Permanente; dunque, l’auspicato momento di incontro pubblico tra Istituzioni e cittadinanza sul tema della cultura non è stato realizzato. Tutto ciò ci riporta alle amministrazioni passate, a ricordi grigi che pensavamo di poter dimenticare, dalle quali la presente non sembra distinguersi, se non nei proclami”.

E ancora: “È, dunque, intento della Filiera Culturale della Città di Foggia riprendere da sola l’organizzazione dei Tavoli Permanenti, con l’amara consapevolezza che, in una città normale, oltre che in una città ideale, gli operatori del settore non dovrebbero essere chiamati a lottare in prima persona ogni giorno per una gestione partecipata, collaborativa, disciplinata da regole eque e condivise. La Filiera ha sempre dimostrato di non cercare favoritismi o scorciatoie per incarichi remunerativi e si è sempre auto tassata per l’obiettivo collettivo. Tutto ciò appariva semplicemente ingiusto allora e appare ingiusto, ancora più, oggi. Chiediamo di essere compresi e ascoltati, non di dover spendere la vita e la creatività senza risultati tangibili e duraturi”.

“Per concludere, abbiamo appreso anche delle modalità utilizzate per organizzare un evento ideologicamente così particolare ed importante come il Primo Maggio, e prendiamo atto che le istituzioni non hanno ritenuto di chiedere alcun contributo, intervento o confronto a chi si batte per la consapevolezza e l’unità del comparto culturale sin dal 2020. Troviamo paradossale trattare la dignità del lavoro ignorando dei percorsi che, però, in campagna elettorale apparivano come illuminanti e traccianti. Con l’occasione, la Filiera annuncia il suo settimo Tavolo Permanente il giorno 24 maggio 2024, alle ore 16:30, presso la sala Locus Mirabilis c/o Libreria Fumettosmania, in Via Bari n. 18, a Foggia. Interverranno operatori del settore, intellettuali, esponenti delle istituzioni e cittadini. Ingresso libero a tutti fino ad esaurimento posti”.