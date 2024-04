“Una delibera di Giunta regionale sbagliata che ha determinato, di fatto, il licenziamento di 132 persone e gravi disagi per le famiglie dei pazienti ricoverati: oggi si è tenuta in Commissione Sanità l’audizione che ho richiesto per le Rsa del San Raffaele che attraversano una crisi profondissima”. Lo fa sapere con una nota il consigliere regionale Napoleone Cera.

“Si tratta della delibera n.1293 del 20 settembre 2022 con cui la Regione Puglia ha stabilito l’adeguamento tariffario per le Rsa a 100,33 euro al giorno – aggiunge . La conseguenza è stata non solo i licenziamenti delle strutture di Troia, Sannicandro Garganico e Campi Salentina; ma anche un innalzamento della retta a carico delle famiglie che varia dal 30 al 50 % in più. Una situazione gravissima che la Giunta ha l’obbligo di risolvere esattamente come l’ha creata, soprattutto per quanto riguarda le strutture con contratti già in essere con la Regione. Io continuerò a tenere alta l’attenzione fino a quando non avremo una dimostrazione concreta con la modifica del provvedimento. Oggi c’è stato un primo confronto in Commissione, ma non sarà l’ultimo”, conclude.