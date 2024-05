Il seminario di approfondimento intitolato “Il fuoco del pensiero libero: Giordano Bruno”, tenutosi il 3 maggio nella prestigiosa sala consiliare “Rocco Grilli”, ha riscosso un notevole successo nella comunità di Castelluccio Valmaggiore.

L’evento, organizzato dall’associazione Libero Pensiero Giordano Bruno e dal CSV Foggia, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha rappresentato un’occasione unica per esplorare la figura e le idee del celebre pensatore.

Dopo i saluti del sindaco Pasquale Marchese, il seminario è stato inaugurato dall’intervento di Lorenzo Scillitani, docente di Filosofia del Diritto dell’Università del Molise. La sua relazione ha gettato luce sul ruolo cruciale di Giordano Bruno nella storia filosofica delle idee, approfondendo le sfide e le innovazioni introdotte dal pensiero bruniano. La moderazione dell’evento è stata affidata al docente Piersalvatore Serena, che ha incoraggiato una partecipazione attiva da parte del pubblico presente.

“Vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti voi – ha detto il sindaco Marchese – e in particolare al professore Scillitani, con il quale ho avuto il piacere di collaborare in passato, e al professor Serena. Oggi mi trovo qui con un triplice ruolo: quello di sindaco del Comune di Castelluccio Valmaggiore, in rappresentanza dell’amministrazione comunale che ha fortemente voluto questa manifestazione; quello di Presidente del CSV Foggia, con la cui collaborazione è stata organizzata e realizzata questa importante iniziativa culturale; e infine, in qualità di presidente dell’associazione di volontariato Libero Pensiero Giordano Bruno, la cui sede è qui a pochi passi. Invito coloro che fossero interessati a visitarla, anche per fruire della piccola biblioteca a disposizione. Tra i progetti futuri dell’associazione – ha spiegato – vi è la realizzazione qui a Castelluccio Valmaggiore di un ‘Giardino del Libero Pensiero’, ispirato dal professor Guido del Giudice, uno dei maggiori studiosi di Giordano Bruno, che ha già portato avanti un’iniziativa simile a Napoli. L’idea è quella di inaugurare in tempi brevi il giardino e, magari in futuro, di collocarvi una statua dedicata al filosofo”.

Il sindaco ha poi voluto condividere due suggestioni con i presenti: la storia di Ipazia di Alessandria, simbolo della libertà di pensiero, uccisa da fanatici religiosi fomentati dal patriarca Cirillo e la presenza di tracce del Cardinale Bellarmino nella storia del territorio, così come emerge dalla ricostruzione del Canonico de Palma del 1890, la più antica testimonianza storica di Castelluccio Valmaggiore.

L’incontro è stato accolto con entusiasmo dalla comunità di Castelluccio Valmaggiore e dai partecipanti, che hanno apprezzato l’opportunità di approfondire la figura di Giordano Bruno e di esplorare le sue idee rivoluzionarie.