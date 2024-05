Auto rubate, cannibalizzate e abbandonate nelle campagne della provincia di Foggia. Questa la vicenda al centro dell’ultimo servizio di Luca Abete, noto inviato di Striscia la Notizia. Il servizio mostra decine di veicoli carbonizzati in Capitanata con gravi danni ambientali per il territorio. Si tratta spesso di macchine rubate al Nord, soprattutto nel Milanese, e portate a Cerignola e dintorni per essere fatte a pezzi.

Abete è stato accompagnato nelle ricerche da Giuseppe Marasco, pittoresca guardia ambientale di Manfredonia e star dei social.

QUI IL SERVIZIO COMPLETO

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/auto-rubate-cannibalizzate-e-abbandonate-nelle-campagne_629863/