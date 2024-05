La Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale continua incessantemente le attività nell’ambito dei servizi interforze di controllo straordinario del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di attività delittuose e a contrastare ogni forma di illegalità che si possono verificare nel comprensorio del quartiere ferrovia di Foggia.

Nelle scorse ore sono stati notificati due provvedimenti di sospensione temporanea della licenza, ex art. 100 T.U.L.P.S., emessi dal questore della provincia di Foggia, nei confronti di altrettante attività commerciali. Lo stop rispettivamente per 7 e 15 giorni.

I controlli hanno rilevato presso gli esercizi l’abituale ritrovo di persone gravate da precedenti di polizia. Rinvenuta all’interno di un’attività, con il contributo delle unità cinofile della Guardia di Finanza, sostanza stupefacente del tipo hashish.

I provvedimenti censori sono stati adottati in via prudenziale per assicurare nel comprensorio di riferimento maggiore sicurezza, unitamente alla effettuazione di sempre più stringente attività di controllo e presidialità.

Dall’inizio dell’anno, sono stati programmati ed effettuati settimanalmente mirati interventi per contrastare il degrado urbano, attraverso controlli finalizzati alla prevenzione e repressione di forme di abusivismo commerciale e di illegalità diffusa presso l’area di Viale XXIV Maggio, via Podgora, via Piave e tutto il comprensorio del nodo intermodale “Russo”.

“Gli importanti risultati sono stati ottenuti grazie alla sinergica attività operativa delle forze di polizia a competenza generale in stretta collaborazione con la Polizia Locale”, dice il questore Rossi.

Il risultato dell’operatività rassegnato dall’inizio dell’anno in corso che ha visto le forze di polizia impegnate in diverse giornate di attività presso il quartiere ferrovia (precisamente 20 giornate complessive nel richiamato arco temporale) ha rassegnato complessivamente i seguenti risultati:

3105 persone identificate; 883 veicoli controllati; 121 esercizi commerciali verificati; 5 sequestri amministrativi di merce contraffatta (settore alimentare e non) per un totale di 26832 pezzi; sostanza stupefacente sottoposta a sequestro amministrativo: grammi 92,454 di hashish e 2,100 di marijuana; una persona tratta in stato di arresto; 12 persone deferite all’autorità giudiziaria; 6 segnalazioni al prefetto di Foggia, ex art. 75 D.P.R. 309/90; 2 sequestri penali, ex art. 354 c.p.p., a carico di ignoti, di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale di grammi 21,83; 125 contestazioni al Codice della strada; 10 sanzioni amministrative; 2 sequestri amministrativi di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa; un ordine di allontanamento del questore; 3 inviti ex art. 15 Tulps; un provvedimento di sospensione attività imprenditoriale ex art. 14 co.1 D. Lgs. 81/08 per mancata elaborazione del D.V.R. – Sanzione di € 2500,00; 3 provvedimenti di sospensione della licenza ex art. 100 TULPS emessi dal Questore di Foggia.

Le attività di prevenzione e repressione al degrado urbano continueranno senza soluzione di continuità, assecondando le esigenze di sicurezza rappresentate dai residenti.