Alcune baracche sono state distrutte da un incendio divampato la scorsa notte all’interno dell’insediamento di migranti a Borgo Mezzanone, tra Foggia e Manfredonia. Non si registrano feriti. L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito il propagarsi delle fiamme. Sull’accaduto è stata aperta una indagine per capire cosa possa aver provocato l’incendio. Non è escluso che le fiamme – come avvenuto in altri casi – possano essere divampate per un corto circuito causato da uno dei tanti allacci abusivi alla corrente elettrica. (Ansa)