Il Liceo Classico “Lanza” di Foggia si conferma sede d’eccellenza per la formazione linguistica, ospitando nuovamente le certificazioni di latino il prossimo 16 aprile. Le prove scritte, articolate in tre livelli di difficoltà (A, B1 e B2), mirano a valutare le competenze linguistiche degli studenti nella materia. Per accedere all’esame, i candidati devono aver conseguito una media del 9 in latino nel primo quadrimestre dell’anno in corso.

Presso il liceo classico “Lanza”, che ospiterà 111 candidati, opererà la sottocommissione FG-BAT della quale fanno parte le docenti Grazia Vetritto e Laura Maggio, in qualità di membri della commissione di valutazione e la docente Rosa Rita Palazzo, in veste di referente della commissione regionale. Presiederà la professoressa Antonella Tedeschi, associato di Lingua e letteratura latina presso l’Università degli Studi di Foggia.

Il progetto di certificazione linguistica di latino, curato dalle Università di Bari e Foggia, ha carattere nazionale e regionale e si pone l’obiettivo di promuovere la conoscenza della lingua latina e migliorare le competenze degli studenti.

“È con grande orgoglio – sottolinea la dirigente scolastica, Mirella Coli – che il liceo classico ‘Lanza’ si prepara ad ospitare nuovamente le certificazioni di latino. Un momento significativo nella nostra continua ricerca di eccellenza nella formazione linguistica e culturale. Siamo entusiasti di offrire ad oltre 100 studenti l’opportunità di mettere alla prova le proprie competenze linguistiche e di dimostrare tutto l’impegno profuso nel percorso di studio del latino”.