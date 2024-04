“Oggi sono stato in visita all’ospedale ‘Tatarella’ di Cerignola e l’esito è ‘agrodolce’. Partiamo dal buono: dopo le mie denunce, finalmente sono arrivate le nuove apparecchiature radiografiche. E questa è una bella notizia, che apprendo con grande soddisfazione anche perché posso dire di aver sollevato il problema e di averne seguito l’evoluzione. Passiamo alle brutte notizie: poco personale e stanco perché costretto a turni di lavoro massacranti, specie nel pronto soccorso, e uno stato di grave incuria degli spazi esterni del nosocomio”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Napoleone Cera.

“Cumuli di rifiuti, erbacce e chi più ne ha più ne metta: non un bel biglietto da visita per chi si reca nella struttura. Una situazione di complessiva difficoltà che va affrontata con spirito di collaborazione e concretezza ed è la ragione che mi ha spinto a chiedere formalmente un nuovo incontro al direttore generale della Asl, a cui ho comunicato che sarò di nuovo in visita al ‘Tatarella’ il giorno 16 aprile alle ore 10: quale occasione migliore per confortarci su come restituire un’immagine dignitosa alla struttura e condizioni di lavoro più serene al personale? Mi auguro di poter contare sulla presenza del dg. Vedremo”.