“Un bruttissimo risveglio, questa mattina per la comunità di Vieste. La notizia della tragedia che ha colpito un nostro concittadino, così giovane, in un tragico incidente stradale nella notte scorsa, ci colpisce profondamente e ci lascia senza parole”. Lo dichiara il sindaco, Giuseppe Nobiletti, commentando la notizia della scomparsa del giovane 19enne Giovanni Paolo Perone, morto in un incidente stradale questa notte.

“Porgo le più sentite condoglianze alla famiglia del ragazzo, a cui ci stringiamo con affetto e solidarietà. Una preghiera invece alla giovanissima ragazza, anch’essa coinvolta nell’impatto, attualmente ricoverata in ospedale”, conclude.