L‘ennesimo terribile incidente, stavolta a Vieste, è costato la vita ad un 19enne. Il giovane, alla guida della sua auto, è finito fuori strada intorno alle 2.30 della notte e ha sbattuto contro un muretto.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. In auto insieme alla vittima c’era una ragazza di 16 anni, ricoverata in ospedale a San Giovanni Rotondo, trasportata con l’elisoccorso con diverse fratture. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. L’impatto è avvenuto in località Defensola, sulla SP52. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco insieme al 118.