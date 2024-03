Dopo le dimissioni degli assessori Dario Carlino e Rossella Falcone, il primo anche segretario cittadino del PD, a Vieste ci si interroga sul futuro amministrativo della città che per ben 8 anni non aveva mai subito scossoni come questo. Le dimissioni sono arrivate all’indomani delle elezioni provinciali di secondo livello, ma le fibrillazioni erano iniziate ben prima. Sulla questione è intervenuto il sindaco Giuseppe Nobiletti che ha rassicurato tutti sul futuro dell’amministrazione.

“Tra qualche giorno conoscerete i nomi dei due consiglieri e dei due assessori. Non è in atto nessuna crisi, andremo avanti senza nessun problema. Il progetto politico di Vieste sei Tu va avanti tranquillamente. Quello che è successo i giorni scorsi non può che dispiacermi dal punto di vista umano, ma dire che le dimissioni dei due assessori possano compromettere l’azione amministrativa mi sembra esagerato. Il gruppo è rimasto compatto, sono andati via due su dodici che sostituiremo ben presto. Era una cosa preventivabile, già da qualche mese i rapporti erano diventati freddi, non riuscivamo nemmeno a parlarci. E’ andata così. Ringrazio entrambi per quello che hanno fatto. Per quanto mi riguarda li ho sempre tenuti in massima considerazione per quanto riguarda la divisione delle risorse economiche”.

C’è chi pensa che la rottura sia da attribuire alle ultime elezioni provinciali con il vice presidente della Regione, Raffaele Piemontese che non avrebbe gradito la mossa di Nobiletti, autore della lista del presidente. “Non credo – ribatte il sindaco -, escludo che Piemontese possa avere influito sulla loro decisione e sulle mie scelte, nonostante la vicinanza politica a Falcone e Carlino”.