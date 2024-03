Foggia, San Severo, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. Si è concluso nella città di San Pio il tour della deputata Maria Elena Boschi dove ha discusso insieme ad alcuni oncologi dell’Ospedale Casa Sollievo, del “Diritto all’Oblio Oncologico”, da poco diventato legge.

“Una legge di civiltà – dice ai nostri microfoni – una legge giusta che non sarebbe stato necessario farla se le cose avessero funzionato diversamente. Invece la realtà ci dice che le persone completamente guarite da una malattia oncologica purtroppo subivano ingiustizie quando andavano a chiedere un prestito in banca piuttosto che adottare un bambino. Fortunatamente grazie a questa legge l’ingiustizia è superata”.

Poi la politica. “In provincia di Foggia ho trovato un gruppo di Italia Viva che ha iniziato un lavoro importante in tutti i comuni dove a giugno si voterà e soprattutto in vista delle europee”. Il campo largo? “Noi non siamo appassionati del campo largo. Facciamo le scelte giuste in base alle esigenze delle comunità, scegliamo di allearci con i candidati e le proposte più convincenti. In Basilicata sosteniamo la destra, in altre regioni governiamo con il centrosinistra. Siamo liberi di seguire le nostre idee”.

Il governo Meloni-Salvini? “Giudizio negativo. Da quando sono questi signori al governo le cose non vanno affatto bene, gli italiani non stanno meglio”. Il caso Bari? “Il centrodestra sta cavalcando l’onda e sta facendo campagna elettorale. Sta politicizzando il caso. D’altra parte non è immune da critiche nemmeno il PD di Antonio Decaro perchè in passato lo stesso Pd ha utilizzato gli stessi strumenti contro gli avversari politici”.