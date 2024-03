Terremoto nella Giunta a Vieste. Dopo l’esito delle elezioni provinciali, si è consumata la scissione definitiva tra i gruppi di riferimento dell’assessore regionale Raffaele Piemontese e di Giuseppe Nobiletti, sindaco della città del Pizzomunno e presidente della Provincia di Foggia che ha presentato una sua lista civica nell’ultima competizione per il consiglio dell’ente intermedio. Oggi sono arrivate le dimissioni di due assessori dello storico gruppo di “Vieste sei tu”. Rossella Falcone (vicesindaco e assessore al Turismo) e Dario Carlino (assessore allo sport) hanno rimesso le deleghe nelle mani del primo cittadino.

“Nel rispetto della democrazia e dell’etica politica, oggi presentiamo le nostre dimissioni dagli incarichi di assessore, vice sindaco e consigliere del Comune di Vieste – scrivono in una lettera -. È con immenso rammarico e con il cuore colmo di sentimenti contrastanti che prendiamo questa difficile decisione, motivata dalla necessità di preservare l’integrità e la coerenza dei valori che hanno guidato fin dall’inizio la nostra azione politica. Il nostro impegno in questi anni di mandato è sempre stato dettato dalla passione per il bene comune e dalla volontà di servire la nostra comunità con onestà, trasparenza e dedizione. Tuttavia, negli ultimi due anni abbiamo assistito con crescente preoccupazione al venir meno dei principi fondamentali che avevano contraddistinto il primo mandato amministrativo, ovvero la condivisione e l’opportunità dell’azione di governo, la costante trasparenza nelle decisioni, la lealtà politica, la coerenza tra le parole e gli atti, tutti elementi fondamentali su cui non possiamo accettare compromessi”.

Poi proseguono: “Numerosi sono stati i tentativi di riportare al centro dell’azione amministrativa tali principi. Ma nonostante ciò nulla è cambiato, determinando il venir meno del rapporto di fiducia e stima che ci aveva permesso di raggiungere grandi risultati a favore della città. Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno condiviso con noi questo importante percorso. Il loro sostegno e la loro collaborazione sono stati fondamentali per il lavoro svolto finora. Porteremo sempre nel cuore il ricordo di ogni momento condiviso insieme. Restiamo fermamente impegnati nei valori e negli ideali che ci hanno ispirato e continueremo a credere e ad impegnarci per una politica sempre vicina ai bisogni reali delle persone e realizzata con il cuore. Auguriamo a Giuseppe Nobiletti tutto il successo politico che merita”, concludono.