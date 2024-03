Si è recentemente concluso, con successo, il progetto “EDVIGE accende ‘Le luci della città'”, realizzato presso il liceo artistico “Perugini” di Foggia dall’Osservatorio Bambini Invisibili, commissione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Foggia e da Vìola Dauna – OdV.

Il tema centrale del progetto, “Dalla violenza di genere alla violenza in genere” – che ha trovato l’immediato apprezzamento della dirigente scolastica Mirella Coli – è stato affrontato con grande partecipazione da parte degli studenti e delle studentesse, durante due giornate coinvolgenti.

Nel corso del primo incontro, dopo le introduzioni dei docenti referenti Angela Favia e Michele Sisbarra, agli alunni partecipanti è stato somministrato un sondaggio sulle conoscenze di base, tramite la piattaforma di apprendimento Kahoot, con il supporto tecnico del docente Giuseppe Salvatore. Successivamente, è stato proiettato il docufilm “Nel cognome che ho scelto”, seguito dagli interventi del regista Lorenzo Sepalone e di Alfredo Traiano, intervistati dalla vicepreside Antonella Caruso. Il documentario, che racconta la storia di Alfredo, figlio di Giovanna Traiano, vittima di femminicidio nel 2003 e nipote di Francesco, deceduto nel 2020 dopo essere stato ferito durante una rapina nel suo bar, ha toccato profondamente i presenti: la commozione degli studenti è stata palpabile. È emerso un forte interesse nel comprendere le dinamiche della violenza e nel discutere le possibili strategie di prevenzione.

L’appuntamento è proseguito con gli interventi della componente di Vìola Dauna – OdV Giusy Volpicelli e del vicepresidente Michele Zamboni, che hanno affrontato il tema delle “Sentinelle contro la violenza di genere”.

Nella seconda giornata, inaugurata con un nuovo sondaggio sulla learning platform Kahoot, il focus è stato sulla violenza e sui minori a rischio devianza, con gli interventi della pediatra e coordinatrice dell’Osservatorio Bambini Invisibili Anna Latino, della giornalista e operatrice del CSV Foggia Annalisa Graziano e di Alfonsina De Sario, già commissario della Polizia di Stato. Gli studenti hanno mostrato un vivo interesse nell’esplorare le diverse sfaccettature della devianza minorile e nell’identificare possibili soluzioni e interventi preventivi.

“Il progetto ‘EDVIGE accende Le luci della città’ – spiegano gli organizzatori – si è dimostrato un’importante opportunità per sensibilizzare studenti e studentesse partecipanti sul contrasto alla violenza e sulle tematiche correlate. L’impegno e la partecipazione attiva della comunità scolastica sono stati fondamentali per il successo dell’iniziativa: ringraziamo la dirigente scolastica e i docenti per l’importante supporto. Crediamo fermamente che l’educazione e la sensibilizzazione tra i banchi di scuola siano fondamentali per promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza. Sulla base delle interazioni rilevate, siamo fiduciosi che gli studenti abbiano acquisito una maggiore consapevolezza su queste questioni cruciali e che abbiano sviluppato competenze utili per affrontare tali problematiche nel loro contesto personale e sociale”.