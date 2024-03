Emergono nuovi particolari sull’inchiesta che stamattina ha travolto Manfredonia. Vicende già narrate da l’Immediato nei mesi scorsi che oggi compaiono nelle carte degli inquirenti. Già detto dei “Racastill” Fatone, arrestati per minacce e violenze nell’azienda municipalizzata “Ase” dove sono dipendenti.

Ora ecco anche la storia della foto che ritrae abbracciati il boss Pasquale Ricucci detto “Fic secc”, ucciso nel 2019 con Michelangelo Basta, responsabile di Forza Italia per gli enti locali e padre dell’ex vicesindaco Giuseppe.

Sarebbe emersa l’attività di dossieraggio “svolta in modo sistematico dall’ex assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Salvemini, finito ai domiciliari, che, in più occasioni, avrebbe riferito ai suoi interlocutori di essere in possesso di materiale e informazioni in grado di condizionare l’operato di amministratori e politici locali” e di “far saltare teste pesanti”, così come lo stesso politico avrebbe detto al telefono.

Salvemini e Michele Romito avrebbero agito allo scopo di evitare lo smontaggio del ristorante “Guarda che Luna”, riconducibile a Romito. Per farlo, sempre stando all’accusa, avrebbero avvicinato l’allora vicesindaco di Manfredonia Basta “facendo riferimento alla disponibilità di documenti in grado di distruggere la sua carriera politica” al fine di evitare che il Comune si costituisse in un giudizio. Arma di ricatto sarebbe stata una fotografia, pubblicata in esclusiva da l’Immediato l’1 settembre 2023, ritraente a loro dire un bacio – in realtà si intravede un abbraccio – tra Pasquale Ricucci e Michelangelo Basta. Stando a quanto emerso dalle indagini la finalità del dossieraggio dell’ex assessore, che riguarda anche altri pubblici ufficiali, sarebbe stata quella di agevolare in modo favorevole questioni riconducibili a lui e a Romito cercando di condizionare in senso a loro favorevole anche l’azione di altri pubblici funzionari.