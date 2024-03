Il Gruppo Telesforo – Universo Salute è da ieri rappresentato con la dr.ssa Angela Fiore nel nuovo direttivo regionale (in carica per il prossimo quadriennio) dell’Associazione Italiana delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Territoriali, ridefinita a seguito della modifica statutaria del 2023 come “Associazione Italiana delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Territoriali e delle Aziende Socio-Sanitarie Residenziali e Territoriali di Diritto Privato”.

La dottoressa Fiore ha ricevuto l’incarico di presidente della sezione socio-sanitaria e per questo ha avuto modo di ringraziare “per la fiducia, soprattutto per le sfide in prospettiva in un momento storico così delicato per la Sanità regionale e dell’intero Paese”. “Uno dei principali obiettivi della nostra Associazione – ha sottolineato la Fiore – sarà quello di rendere più brevi e snelli i percorsi di accesso ai servizi alla persona, per una Sanità inclusiva e accessibile a tutti senza distinzione”.

Alla guida dell’associazione è stato eletto il dott. Fabio Margilio, socio del gruppo Korian in Puglia. Vice presidente regionale è stato eletto il dott. Alberto Dimitri, attualmente alla guida di Città di Lecce. Margilio, nel suo primo intervento ufficiale, ha espresso gratitudine per la fiducia riposta in lui e ha sottolineato l’importanza strategica del settore sanitario regionale, che conta 28 strutture in Puglia e circa 4000 posti letto. Tra gli obiettivi principali del suo mandato, ha evidenziato la necessità di una “stretta collaborazione con il sistema sanitario pubblico al fine di rafforzare sinergie e integrazioni, oltre a garantire risorse adeguate per un settore fondamentale per l’economia della regione”.

Margilio subentra al dott. Potito Salatto, che proseguirà il suo impegno nel ruolo di consigliere nazionale AIOP. La revisione statutaria ha anche portato alla creazione di due nuove sezioni, una dedicata all’ambito ospedaliero (diretta dalla dr.ssa Eleonora Sansavini, amministratrice delegata degli ospedali GVM Care & Research) e l’altra, come accennato per l’incarico alla dr.ssa Fiore, alla sfera socio-sanitaria. Al loro fianco, rispettivamente, Giuseppe Straziota e Michele Marinaro ricopriranno il ruolo di vice presidenti di sezione.

Di seguito, la composizione del Consiglio Regionale AIOP:

Alberto Dimitri (GVM Care & Research) – Vicepresidente

Nicola Ciavarella (Gruppo Telesforo) – Vicepresidente

Michele Marinaro (Gruppo Korian)

Angela Fiore (Gruppo Telesforo)

Eleonora Sansavini (GVM Care & Research)

Giuseppe Straziota (Neuromed)

Giuseppe Speziale (GVM Care & Research)

Michele Fatigato (Gruppo Telesforo)

Antonella Salatto (Gruppo Salatto)

Maria Santantonio (Gruppo Santantonio)

Costanzo Mardighian (Centro Studi Medici Mardighian)

Marcello Bernardini (Casa di Cura Bernardini)

Tommaso Verrienti (Casa di Cura Villa Verde)

Eletti nel CONSIGLIO GENERALE (AIOP NAZIONALE) sono:

Giuseppe Speziale, Potito Salatto, Paolo Telesforo, oltre al presidente generale Fabio Margilio, membro di

diritto del consiglio nazionale.