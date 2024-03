Un altro pareggio per il Cerignola al cospetto dell’Avellino degli ex Pazienza e D’Ausilio. 1-1 il punteggio finale al termine di una gara molto equilibrata. Padroni di casa in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Ruggiero, il pareggio degli irpini alla mezz’ora della ripresa.

In mezzo un calcio di rigore sbagliato dall’Avellino con Sgarbi che si fa neutralizzare il tiro da un ottimo Barosi, autore di almeno altre due grandi parate. In ombra Malcore, fischiato D’Ausilio quando è stato sostituito. Si torna in campo già mercoledì per l’ennesimo turno infrasettimanale. Il Cerignola giocherà giovedì 7 a Caserta, mentre domenica 10 marzo ospiterà il Monopoli.