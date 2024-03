Attimi di tensione ieri sera a San Severo dove diverse famiglie sotto sfratto presso gli alloggi del quartiere “Fantasia” hanno bloccato la strada che conduce a Torremaggiore, manifestando il proprio disappunto. “Dalle nostre abitazioni non andremo mai via, sono anni che stiamo chiedendo di metterci in regola ma al momento nessuna risposta”. Indice puntato contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Lei è una mamma come noi, dovrebbe capirci, invece ci caccia via”.

Striscioni sui muri del palazzo dove sono stati eseguiti già alcuni sfratti e dove in settimana ce ne saranno altri. “Qui abita gente che ha davvero bisogno di un tetto, bambini, anziani, disabili, gente con malattie gravi. Cacciano noi e fanno subentrare altre famiglie che magari stanno pure bene economicamente. Non è giusto. Perchè non costruiscono altri alloggi popolari? 200-300 famiglie dove andranno ora?” Particolarmente agitate l donne del quartiere. “Ho 3 figli e non so dove andare quando mi sfratteranno. È vero che siamo abusivi ma vogliamo metterci in regola, vogliamo pagare. Ci manderanno alla Casa famiglia, ma noi non vogliamo andare”. Un’altra signora è preoccupata dopo aver ricevuto l’avviso di sfratto per venerdì 8 marzo. “Ho una bambina di 40 giorni, non possono mettermi in strada. Io sono disposta a pagare e a regolarizzare tutto, ma lasciatemi vivere a casa mia”.