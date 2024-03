Dopo il successo riscosso dal primo incontro con don Rocco D’Ambrosio, tornano gli appuntamenti de “Le parole della politica”. Il percorso formativo per la cittadinanza attiva ideato dall’Ass. Cercasi un fine, in collaborazione con la Parrocchia San Ciro di Foggia, prosegue il 9 marzo 2024 presso il salone parrocchiale (Via L. Settembrini n. 21), con il docente Saverio Di Liso che affronterà il tema “partecipazione”.

“La seconda giornata formativa – spiegano gli organizzatori – si concentrerà sull’opportunità dei cittadini di esercitare il proprio diritto democratico, di influenzare attivamente le decisioni politiche e di contribuire alla costruzione di una società più giusta, inclusiva e partecipativa. Lavorare insieme per affrontare le questioni politiche e sociali significa promuove la costruzione di legami sociali più solidi. Rifletteremo sul valore di creare reti di supporto all’interno della comunità”.

“Le parole della politica” nasce dalla consapevolezza dell’importanza di una formazione politica a livello cittadino e mira a stimolare un rinnovato interesse e coinvolgimento attivo della comunità.

I metodi adottati, ispirati alla pedagogia di don Lorenzo Milani, si sviluppano in sessioni tematiche di tre ore ciascuna. La prima parte è dedicata all’approfondimento del docente, seguita da discussioni in piccoli gruppi; la conclusione è sviluppata in assemblea, favorendo un apprendimento attivo e partecipativo.

Dopo il secondo incontro del 9 marzo con il docente Saverio Di Liso, il percorso continuerà il 6 aprile con l’avvocata Maria Teresa Coratella che parlerà di “legalità”; l’incontro conclusivo – in programma l’11 maggio – sulla parola “solidarietà” sarà affidato al docente Giuseppe La Porta.

Al termine del percorso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 70% degli incontri. Su richiesta, sarà possibile ottenere una certificazione utile per il riconoscimento di crediti formativi presso le istituzioni accademiche e scolastiche.

Il percorso, supportato logisticamente dal CSV Foggia, è aperto a tutti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 338.7241588 o inviare una mail a [email protected].