La questione dei parcheggi a pagamento a Manfredonia continua a rappresentare una fonte di preoccupazione per i cittadini, che vedono persistere problemi senza soluzioni all’orizzonte nell’ambito di questo servizio. Per la rappresentante di Con ed ex consigliera comunale Maria Teresa Valente “non solo i dati relativi agli incassi, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale N. 130 del 30/06/2022, non sono stati divulgati come promesso, ma dopo la caduta dell’amministrazione Rotice pare esserci stato un cambio societario con modifiche tariffarie senza alcun avviso ufficiale alla cittadinanza”.

E aggiunge: “Addirittura le tariffe risulterebbero essere aumentate, così come si evince dal pagamento di un’ora di parcheggio in corso Roma costato 1,15 euro anziché 1 euro. In un contesto in cui i commissari sono chiamati a guidare il Comune, è comunque importante che i dirigenti responsabili degli atti operino con trasparenza e forniscano informazioni dettagliate sulla gestione dei servizi pubblici. Manfredonia ha il diritto di essere informata e coinvolta nei processi decisionali che influenzano direttamente la vita quotidiana dei cittadini”.

Poi conclude: “Di fronte a questa situazione piena di punti interrogativi, ho richiesto l’accesso ai documenti amministrativi. È essenziale che il Comune di Manfredonia fornisca risposte chiare e complete su questo come su altri importanti temi. La ricerca infruttuosa di un candidato sindaco non può spegnere ulteriormente la vita politica cittadina che deve tornare da subito ad occuparsi della comunità”.