Nella serata di sabato 24 febbraio 2024, intensi controlli posti in essere da parte di pattuglie della Polizia Locale di Foggia nel centro cittadino e al Rione Biccari.

Al quartiere ferrovia, gli agenti hanno effettuato controlli finalizzati al rispetto delle norme del Codice della Strada accertando e sanzionando diverse violazioni relative alla sosta sugli attraversamenti pedonali, sui posti e sugli scivoli per disabili, sul marciapiedi ed in area di intersezione.

I controlli hanno riguardato anche le vie centrali e, in particolare, piazza Cesare Battisti.

In piazza Giordano gli agenti di Polizia Locale hanno controllato un ambulante abusivo intento a vendere frutta secca; contestata a suo carico la violazione al Codice del Commercio.

Infine, nell’ambito dei servizi interforze, una pattuglia della Polizia Locale ha effettuato controlli in via La Torre e Comparto Biccari, scenario di una recente sassaiola contro un autobus dell’Ataf.